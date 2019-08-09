東方日報A1：團體提11訴求　包括立法禁蒙面示威

近月多場示威遊行終以衝突流血收場，當中不少示威者戴上口罩以遮蓋容貌，避免他人認出，以圖逃避刑責。有團體收集了九萬名市民的意見，歸納出十一項訴求，重點包括確認六月十二日的示威衝突為暴動、追究所有當日及之後違法的暴徒刑責、成立獨立調查委員會追查泛民議員有否參與及協助暴亂、徹查外國反華組織資金在港流向，以及制訂「禁止示威蒙面法」等。有前高官斥責近月示威目標已非反對修訂《逃犯條例》，而是要癱瘓香港，製造「無政府狀態」。



香港政研會主席鄧德成昨日聯同近百人到灣仔警察總部請願，指在其社交網站收集大量市民意見，歸納出十一項訴求，除了上述提及的訴求外，還包括重啟修訂《逃犯條例》、追究遊行集會申請人有關活動導致公共設施損壞復修費用、立即展開《基本法》第廿三條立法程序、開發香港電台公眾使用權等。鄧稱，不少西方國家已訂立「禁止示威蒙面法」，認為市民參與示威遊行理應以真面目示人，讓他人知道其所表達的訴求，「冇嘢唔可以見人」，在文明社會下市民要對自己的行為負責。



鄧德成認為，解鈴還需繫鈴人，目前的社會紛亂緣於修例，如重啟及通過修例，市民會明白修例「唔係咁妖魔」，不會影響日常生活，相信社會很快回歸平靜，強調提出重啟修例工作不是要與政府唱反調。



鄧續指，在過去兩月發生的一連串示威活動中，示威者有大批物資支援，包括八達通、頭盔、口罩等，質疑背後有人動員資助，要求政府徹查外國的反華組織有否在本港運作，以及在港的資金流向。



鄧又點名批評民主黨立法會議員林卓廷和鄺俊宇等民主派議員，指他們多次在衝突中出現，質疑他們行動中的角色，甚至是否涉及煽動暴亂，認為要交由獨立調查委員會調查。



律政司前司長梁愛詩昨接受傳媒訪問時，重申修例工作已完全停止，但示威者卻提出新的不合理訴求，暴力破壞行為不斷升級，包括衝擊立法會和中聯辦、堵塞道路癱瘓交通，甚至有人使用磚頭、汽油彈破壞警署，已經超出和平遊行的範疇，明言目標是要癱瘓香港，造成「無政府狀態」。她強調，暴力不能解決問題，只會破壞社會，而且有法必依、違法必究，是法治社會的基本要求，如「大赦」示威者會令本港混亂，呼籲各界把精力放到經濟發展和改善民生，盡快恢復秩序。



另外，警方指有示威者阻止其他人拍攝其容貌，攔截交出電話，要求刪除內容，當遭拒絕時則會包圍拍攝者，甚至毆打他人，警方指出即使及後交還手機，亦有機會觸犯不誠實取用電腦、非法禁錮等罪。而警方在過去一天，拘捕三名男子，涉嫌前日在尖沙咀鐘樓一帶，干犯刑事毀壞及傷人罪。其中一人昨日已在九龍城裁判法院提堂，另外兩人獲准保釋候查。



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