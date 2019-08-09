你要知：貓狗、細路喊晒口　無辜「中煙」點自救？

近月示威遊行不絕，警方合共使用了逾千發催淚彈驅散示威者，單在8月5日，便已發射了800發。由於部分示威地點接近民居，警方使用催淚彈後，煙霧飄散，除示威者外，亦有不少市民受到波及，無辜「中煙」，甚至連長者、小朋友、寵物都不能幸免。那麼接觸到催淚煙之後，到底要如何處理，才是較合適的方法呢？



被煙攻眼勿亂洗眼 「中煙」後應該先...



皮膚、眼睛和呼吸系統吸入催淚煙後，會有紅腫、刺痛的過敏反應，一般可利用生理鹽水或清水洗眼。但原來，洗眼並非首要程序！聖約翰救傷會助理訓練經理潘啟枝指，中煙後，首要的是離開現場，再進行急救，「若在戶外應帶傷者到空氣流通處暫避，再去處理眼部、皮膚。」潘強調保護呼吸系統是首要，可因應現場風向判斷走避方向，其次要確保傷者的呼吸情況及神志是否清醒。



到達安全的環境後，即可為傷者以生理鹽水及蒸餾水沖清眼部。惟潘提醒，「緊記要從內到外沖清！」以沖洗左眼為例，應讓患者頭部打側至左邊，將生理鹽水由鼻樑位置向眼角沖洗，由內而外將化學物質沖走，同時可把毛巾放於左臉頰擦走沖清穢物的水，以免皮膚接觸造成過敏。此外，有人指「中煙」後呼吸不順，可喝水順暢氣道，潘sir則指，如傷者呼吸不暢時餵水，有機會引起反效果。



貓狗流淚惹人心痛 飼主可以咁樣做...



有網民在社交平台發文指，家中寵物不幸「中煙」，惹得雙眼流淚，樣子楚楚可憐。如果寵物被煙攻，主人又到底可如何急救呢？其實，貓狗中煙後會有流眼淚、打噴嚏，甚至哮喘的情況，如果是在家中中煙，飼主可立即關上窗戶，以隔絕更多煙霧進入屋內。若家中有空氣清新機，亦可配合使用，促進室內空氣流通。



註冊獸醫張翠玉強調，令寵物保持呼吸最重要，尤其不少扁臉貓狗本身已有呼吸道問題，不幸中煙的話，可使用常用的擴張氣道器或藥物進行急救，其後再送到診所處理。「若觀察到寵物舌頭發紫、呼吸氣道腫脹，極有可能是呼吸不暢通，應盡快送往動物診所或電召流動救護車」。至於眼睛，寵物的處理程序與人類無大同小異，同樣是由內到外慢慢沖清，但注意沖清眼睛後的水，需避免與毛皮接觸，以免造成過敏。



另外，有飼主擔心煙霧會影響寵物的皮膚，張卻指可以放心：「傳入住宅內的氣體已稀釋不少，除非是無毛貓狗，否則牠們的毛皮已有足夠的保護性。」她建議，主人可以用濕毛巾為貓狗擦拭皮膚或沖涼，以去除皮膚過敏之憂。