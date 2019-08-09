探射燈：「海中懸崖」頻釀禍　區議員求助無果

近年夜潛意外頻生，其中大埔及西貢成為黑點。有大埔區議員表示，區內有夜潛地點出現「海中懸崖」，容易令不熟悉的夜潛人士身陷險境，已一再向部門要求，卻未見改善。



單是今年至今，大埔已有最少兩宗夜潛遇溺身亡意外。今年5月，1名男子與友人往三門仔夜潛，上岸時遇退潮，事主疑體力不繼被海浪扯出海中，最終證實死亡。4月，1名男子偕友人到三門仔對開夜潛，懷疑遇溺亡。此外，西貢榕樹澳7月亦發生夜潛意外，1名男子與3名男友人到一魚排夜潛捉蟹，期間友人發現事主不知所終，於是報警求助。消防蛙人最終於離岸的水面發現他，送院搶救後證實不治。



大埔區議員劉志成表示，船灣及沙欄為夜潛熱點，同時亦經常發生意外。政府於上世紀60年代在上址挖走沙泥作建築材料，導致岸邊的海床及海中心的高度差距甚大，儼如「海中懸崖」，如夜潛人士不熟悉地勢，客易會「差錯腳」遇溺。劉續稱，過去曾要求部門填補當年挖走的沙泥，以免悲劇重演，惟多個部門均表示不屬於其權責範圍內，令人感到「愛理不理」。另外，民政事務總署近年於大埔夜潛熱點豎立警告牌，惟近期亦被強風吹倒，希望可盡早修理。



西貢區議員方國珊提醒，夜潛有一定危險，市民如要前往一定要量力而為和做足準備，政府亦應於各大黑點豎立警告字眼，盡量減少不幸發生。

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