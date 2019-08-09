探射燈：需經教練指導　了解地形佩戴裝備

夜潛危機四伏，有潛水專家表示，市民進行夜潛前，需要配備全套裝備，同時切勿獨自落水，而落水前亦需要熟習地形及環境。國際精英潛水訓練中心資深總監張衞表示，夜潛所需裝備比日間潛水多，除了全套裝備，包括主燈、後備燈、面鏡、呼吸管、潛水衣及蛙鞋外，還需要配備潛伴燈，讓其他人士及船隻留意，同時潛水者亦能控制下潛深度。



張續指，進行夜潛前，要熟悉潛點的地形結構、水流、潮汐等，若果遇上不穩定情況時，都能夠安全避險，同時出發前亦需要留意天氣報告。張強調，夜潛難度比日間潛水高，他建議落水時一行至少兩人，可以互相照應，因海床經常會有俗稱「鬼網」的魚網，如潛水員被魚網纏住，便有機會遇溺。



另外，張又提醒，市民夜潛前需經過教練指導，而坊間亦有提供有關夜潛及低能見度的訓練課程，因夜潛的技術較多，參與課程後能熟習夜間水底環境，切勿「高估自己，低估環境」。

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