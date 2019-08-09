探射燈：無裝備唔知驚　獨行客夜潛玩命

近期發生多宗夜潛致命意外，惟東網記者連日深夜直擊發現，西貢及大埔一帶夜潛熱點仍有不少夜潛客，部分人懶理海底危機四伏，有人只穿背心短褲捉蟹；亦有人「單人匹馬」前往夜潛，未有旁人照應。有潛水專家指，近月是潛水旺季，海床魚獲甚豐，惟相關意外黑點海床呈暗斜而易生意外，加上泥漿容易啜住雙腳，大大增加遇溺機會。



日前凌晨1時，大埔三門仔有2名青年於水中夜潛，他們只佩戴潛水鏡，惟沒有穿着具浮力的潛水衣和蛙鞋，其中1人更只身穿背心短褲，並一直潛往水底摸蜆及捉蟹，2人漸漸愈潛愈離岸，最終夜潛近2小時方返回岸上。大埔沙欄亦有夜潛愛好者的蹤迹，「同朋友夾唔到時間，惟有1個人嚟潛。」陳先生（化名）指，自己對夜潛有一定經驗，加上會穿上整套潛水衣、褲及蛙鞋，而且只會到水深不足2米的近岸水域活動。



「我哋嚟當游吓水，強身健體。」在另一夜潛熱點西貢，日前李先生和朋友一同到銀線灣夜潛，他表示自己是夜潛新手，做足安全措施，離岸時必會穿上全副潛水裝備，亦會留意水面情況，量力而為，「有時好容易會一邊捉一邊唔覺意會行出咗，我會好留意。」



香港潛水訓練學院創辦人李健光解釋，三門仔及沙欄泥灘因有大量花蟹出沒，容易捕捉而成為夜潛捉蟹熱點，但又因海床多纏繞物，海床呈暗斜而易生意外，加上泥漿容易啜住雙腳，若不能及時將腳抽出來，將導致遇溺，過去亦發生多宗夜潛死亡事故，「仲有一樣係好危險嘅就係呢啲近岸夜潛，有時潮退嗰陣落水捉蟹，以為好近岸，點知諗住上岸嗰陣遇上潮漲，發現嗰陣可能已經唔夠體力游返上岸。」



按消防處資料顯示，今年首6個月墮海拯救事故（包括夜潛意外）有42宗，去年全年有87宗，比前年的81宗有上升趨勢。

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