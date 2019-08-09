Dr.東：年輕遠離高血壓　可減壯年後患心血管病危機

年輕時要培養健康習慣、做好飲食管理，美國哥倫比亞大學一項追踪研究顯示，若20至30歲的年輕人出現高血壓，壯年後患上心臟疾病的風險便相對高。有專家指出，今次的研究是對年輕一族作出「預告」，年輕時必須注意均衡飲食，才能提升自己對慢性疾病的避疫力，壯年及老年生活更健康。



美國哥倫比亞大學追踪3.6萬名18至39歲的年輕人，17年後，納入研究計劃的4570名者患上冠心病，5119人更患上心臟衰竭，2862人出現中風。該結果在美國心臟專科學院期刊發表，進一步披露，上壓及下壓指數偏高的年輕人，晚年患上心臟衰竭的風險分別較無此現象者高37%及21%；壞膽固醇分平較高的年輕人，患冠心病的風險亦較一般人高64%；中風方面，上壓及下壓指數偏高的一群潛在中風風險亦相對較高。



根據世界衞生組織資料，全球每5名成年人中便有一人患有高血壓，香港情況更嚴重，本港衞生署近年一項調查發現，本地15至84歲人士的高血壓患病率高達27.7%，即每4人中就有1人是高血壓患者，當中有一半並不察覺自己患病。



美國心臟科專家指出，年輕人愈早注意健康飲食，預防高血壓，能及早逆轉患上心臟疾病的危機，甚至有助下一代預防心臟疾病。



本港衞生署提出部份健康生活建議，有助減低患上高血壓的風險，如日常應減少攝取鹽分，每日不應攝取多於一茶匙鹽，應進食最少2份水果及3份蔬菜。即使無病無痛，成年人每1至2年最少亦應量度血壓一次，以防血壓偏高而不自知。



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