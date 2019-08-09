網民熱話：單據金額不符　食肆疑博大霧多收$100

在食肆埋單畀錢前先查單是不少人的指定動作，不過有時可能要用到計數機算一算，才能保證「冇計錯」。近日有人在網上上載一張食肆單據的照片，不滿食肆出單總額與實際金額不符，結果在不知情下多付$100，有網民批評食肆「食水幾深吓」。



根據單據上資料顯示，事件發生於6月9日晚上，地點在土瓜灣一間食肆。事主在Facebook群組近日才上載該張照片。從照片中所見，單據共有11項菜式，總額顯示$1530。事主留言狠批，「好唔老實，竟然喺收銀機做手腳，太過分」、「一般人只會睇吓item，收得啱唔啱㗎啫，唔會懷疑計數機都會錯㗎嘛」。原來經計算後，金額只是$1430，換言之食肆多收$100。



有網民批評食肆「9成9係做咗手腳」，亦有網民更揚言要「報海關」。有網民勸事主「咪鬼幫襯，垃圾食肆」、「第一個菜已當你大水魚」。



網民有話說：

Angle Leung： 要小心人多就會博懵

何其嬌：去消委會啦

Yogiri Scordatura：呢間嘢不嬲都唔老實



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