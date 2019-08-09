修例風波：加拿大調高對港旅遊警示　籲國民高度警戒

香港政府修訂《逃犯條例》風波引發連串遊行示威。加拿大政府周四（8日）下午發出旅遊警示，將香港的旅遊風險級別，列為第2級「高度警戒」（High degree of caution），呼籲國民遊港時提高警覺。



加拿大政府表示，自6月9日以來，香港已有多場大型政治示威在香港島、九龍及新界市郊發生。雖然不少示威的地點均有預先公布，但獲許可及或未經許可的示威皆可以在沒有事先通知下發生，並迅速擴散至鄰近地區，包括旅遊景點。



旅遊警示提醒，香港近日的示威已導致地鐵、巴士路線、機場快綫及港澳碼頭服務暫時中斷，暴力行為尤其會在夜間發生，有些導致有人受傷。當局使用了催淚氣等控制人群的措施，警方對於未獲許可的示威常會作出更迅速及嚴厲的反應，亦有發生過示威者遭他們的反對者隨機攻擊的事件。



加國呼籲遊港的國民避免前往示威的地區、留意傳媒提供的示威資訊，並依從當局的指示。



加拿大把其他地方的旅遊風險分為4級，以第4級「避免一切出遊」（Avoid all travel）為最高。