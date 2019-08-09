環團批超市蔬果過度包裝　白桃禮盒包膠22件

過度包裝影響環境，有環保團體展開一項超市即棄塑膠包裝使用情況的調查，發現超市貨品中有八成四均以即棄塑膠包裹，當中超過一半屬原本包裝上再加即棄包裝，如在膠盒外再包膠。有禮盒裝的白桃果盒，共使用廿二件即棄塑膠包裝，無端製造大量垃圾，環團要求超市盡快制訂清晰的減塑指引，改善營運模式，如推出走塑優惠等。



綠色和平六月中聯同一百二十五名市民到全港十二個超市品牌旗下的五十六間分店，調查上述店舖處理生果、蔬菜及熟食等銷售品的即棄塑膠包裝情況，發現切件裝生果貨品全部被包上塑膠，蔬菜及熟食的整體包膠率均超過九成，新鮮烘培品和完整生果則分別有七成四及六成七被包上塑膠，該組織更指「一田」超市的整體貨品包膠率最高，有九成九貨品有即棄塑膠包裝。



調查又計算包裝件數，發現四成八貨品有一件包裝，只有一成六貨品沒有任何包裝。綠色和平項目主任陳可淳指，如堅硬的榴槤及菠蘿亦有即棄包裝，實在沒有必要。陳又批評，超市經常將過度包裝問題推卸予生產商，但調查發現，超過一半貨品均是在原有包裝上，被超市自行再包上塑膠包裝，如有葡萄本被裝在膠盒內，超市再自行為葡萄包上膠盒及保鮮紙，團體形容這類包裝是「畫蛇添足」！調查結果反映超市濫用塑膠的責任多於生產商。



陳建議，各間超市應訂立「走塑」目標和時間表，亦可於全線分店設立無塑購物區域，並定期審視和公布用膠量。一田百貨回覆，已成立小組重新檢視公司的環保政策，食品包裝亦是其中一個檢視範疇，在不損害食品質素或安全的情況下，一田會減少甚至不用塑膠包裝。