修例風波：教大校長與學生對話　承諾若學生被捕會協助

修訂《逃犯條例》引起的風波牽連學界，不少學生參與示威時被捕。香港教育大學學生會今(9日)安排校長張仁良與學生及教職員公開對話，近200人出席，有學生於會上戴上頭盔。張仁良稱暫無教大學生被捕，承諾若有任何教大學生或職員被捕，會盡量提供協助，包括盡快到警署或醫院、提供法律援助等，確保各人不會受不公平或不合法對待。



有女學生問及會如何支援被捕學生，張指作為校長，他不會讓教大學生及教職員受到不公平或不合法對待，若有被捕事件發生，當事人收集證據後，會協助追究到底，他又冀學生對香港司法制度有信心，相信法庭、律師等會提供公平及合理對待。他承諾，會盡力關心學生，「用最大努力同關心」。



有校友問到張，會否如2年前譴責教大學生在民主牆上張貼侮辱教育局副局長蔡若蓮喪子一事，譴責警方不禮貌對待市民及記者並要求道歉，張未有正面回應，稱認為是時候為社會尋出路及降溫，而非互相指摘，港府應參考法國政府做法，舉行萬場社區討論，供市民表達意見，「用啲誠意出嚟去做」。



教大署理學生事務處處長甄玉媚指，校方努力與不同校內學生組織及教職員聯絡，以了解學生需要，確保學生開學後可抱安心心情回校，現時已開放宿舍，近期有百多名學生因需要而回校留宿，另已獲資金為學生提供精神支援。