西醫岑榮添登記危險藥物欠妥　停牌1個月緩刑

註冊西醫岑榮添在2015年被裁定5項未有依照格式備存危險藥物登記冊罪成，被判罰款2萬港元。醫務委員會今早(9日)就事件召開紀律聆訊，指出雖無證據顯示有病人受到影響，不過委員會已多次強調妥善登記危險藥物的重要性，最終判被告從醫生名冊除名1個月，緩刑半年。



案情指，衞生署人員在2015年6月到岑位於將軍澳的診所巡查，發現有6種危險藥物，未有按照《危險藥物規例》規定，在登記冊上列名藥物供應者的名稱及地址，以及相關發票號碼。他在同年11月於觀塘裁判法院被裁定5項未有依照格式備存危險藥物登記冊罪名成立。



代表岑的律師求情時指，被告一直有為長者及殘疾人士提供外展醫療諮詢及治療，亦有在將軍澳綜合復康服務中心為智障人士服務。無證據顯示有病人被錯誤處方危險藥物，被告在4年前被控時已立即認罪，配合調查，及後亦熟讀相關法例，不再在其診所內存放危險藥物，避免類似情況再發生。律師又向醫委會委員呈上由岑的病人及同事撰寫的求情信。



醫委會研訊小組主席麥列菲菲宣讀判詞指出，雖無證據顯示被告不當向病人處方危險藥物，但他干犯刑事罪行是毋庸置疑的事實，強調醫生被賦予處方危險藥物的權力，加上登記冊容易填寫，理應妥善地記錄藥物資料。她重申，醫委會並非要二次懲處被告，而是要保護公眾利益及維持社會對醫護專業的信心；念及被告即時採取行動避免再犯同樣錯誤，認為他已吸取教訓，故判其停牌1個月，緩刑半年，期間需要接受監察。