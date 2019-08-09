鳩嗚女涉襲醫院保安控2罪　待索醫療報告押後

自稱是「旺角佔領區女村長」的「鳩嗚團」常客畢慧芬，上月偕男友人到瑪嘉烈醫院，要求醫護發出證明讓她可進行絕食活動，惟醫護拒絕後，她疑情緒激動涉揮拳打中女保安的左臉，當警員到場後，並涉嫌拒絕向警員出示身份證。畢原被控普通襲擊及拒捕兩罪，案件今(9日)在西九龍法院再訊時，控方將拒捕控罪改控為阻差辦公，辯方申請押後答辯，以待獲裁判官批准，案件押後至10月4日再訊。



23歲畢慧芬被控於今年7月10日在瑪嘉烈醫院C座3樓大堂襲擊女保安鄺艷芬；她另被控於同日在上址阻礙正在執行職務的警員袁東信。



辯方要求押後答辯，原因是要需時索取文件，以及索取畢的醫療報告，以了解她的身體狀況，控方不反對押後。辯方又申請更改保釋條件，透露畢現在於一間餐廳工作，有時需要返夜班，並在母親返內地時，需打理家務及煮飯，故希望更改到警署報到的時間及減少到報到次數，申請獲法庭批准。畢繼續獲准以現金200港元及人事擔保500港元保釋。



據了解，畢在警誡下稱自己只是混亂間不小心打中保安員，並無意施襲；她否認抗拒警員，覺得不向警員出示身份證並無問題。