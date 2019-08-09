政Whats噏：香港立立亂　楊潤雄放少幾日假預備開學

香港近來立立亂，交通癱瘓，周圍有公共設施遭破壞。下個月就開學，教育局局長楊潤雄都要縮短3日假期，提早同各界傾吓開學點安排。聽聞佢要預備一下開學隨時會出現嘅交通問題、學生情緒、不合作運動，包括會否出現罷課等等咁話。



政府今日(9日)刊憲，公布楊潤雄於本月4日至13日休假，較上周公布短3日。教育局話，楊係因應香港近日嘅情況，已決定縮短休假行程，提早回港喺下周三(14日)復工，期間會繼續和同事保持緊密聯繫，跟進事態發展及相關工作。



據了解，楊提早放完假係因為面對不明朗情況，局方要加強同業界溝通，提前為新學年作準備，尤其下月初嘅開學日相當重要，近來嘅社會事件同緊張氣氛，隨時影響到交通同秩序，臨近都要睇吓學校情況、學生情緒，仲有不合作運動嘅影響，包括準備會唔會出現罷課，因此要同教育界加強溝通，主要集中喺中小學及幼稚園，因而由以往預早一星期準備開學日事宜，依家要預早約兩星期。至於大學由院校自主，多間大學校長已接觸學生。



此外，外界近日多次提到要求通識科改革，楊早前指不排除重新考慮通識科係咪必修，據悉就冇咁快有結果，「學校課程檢討專責小組」嘅相關諮詢要到下月中才完結，預計都要今年底至明年初才交到報告，通識科最終有冇改動、點樣改動，都要視乎報告再作決定。