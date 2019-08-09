涉荃灣噴黑交通燈　科大男生准保釋自僱女仍留醫

4男1女被指在本周一(5日)凌晨噴黑荃灣兩處地方共4盞交通燈，被警方當場拘捕，案中涉嫌刑毀交通燈的32歲自僱女子劉佳妮及22歲大學男生冼迪，周三(7日)因需留院，缺席在東區法院聆訊，二人的案件今午(9日)在西九龍法院再訊。



辯方指劉佳妮仍需留院未能出庭，並透露她兩條肋骨骨折，醫生建議她向腦神經科跟進。醫生將於明早(10日)10時巡房，若醫生評估後認為她可出庭，警方便會即時將她帶到法庭應訊。裁判官暫定將她的案件押後至下周二(13日)再訊，若她能提早出院，警方將盡早帶她到庭。



至於另一被告冼迪，他今日出庭應訊。控方不反對讓他保釋，申請將案押後至10月2日，連同早前提訊的3名被告一併再訊。控方指案件押後，期間警方將作進一步調查，包括檢視錄影片段及進行指模鑑證等，並會索取法律意見。控方另要求冼遵守宵禁令及不得離港等保釋條件。



辯方則指，冼除了即將在科技大學就讀博士課程，他也是一名兼職泰拳導師，有時教完泰拳收工已是晚上11時許，因此希望宵禁令的生效時間由控方要求的凌晨12時至早上6時，改為凌晨1時至早上7時。



最終裁判官批准冼繼續以現金1000港元保釋，下令他保釋期間不得離港、每日凌晨1時至早上7時遵守宵禁令及每周一次到警署報到等。