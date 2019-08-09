修例風波：旅客減零售遭殃　中小企求一條活路

反修訂《逃犯條例》引發示威活動至今持續2個月，多國向香港發出旅遊提示，訪港旅客人數大跌，零售業首當其衝。由108個商會組成的香港中小企商會聯席會議呼籲示威者立即停止暴力行為，給30萬中小企一條活路；期望政府積極解決現有危機，令商業活動回復正常。



立法會紡織及製衣界議員鍾國斌指出，過往2個月每周均有大型示威活動，不少演變成激烈衝突，令各區商店被迫提早關門。訪港旅客減少對飲食、零售、酒店等業務均有影響，部分商戶近一個月生意額大跌20%至50%不等；商戶收入減少同時，仍要應付租金及薪金等支出，長此下去商戶被迫裁員，甚至面臨倒閉。



香港中小企協會會長佘繼泉指，該會不少會員為深水埗電腦商場商戶，由於商場人流大減，生意錄得雙位數跌幅，一年一度的腦場電腦節亦因社會事件而停辦，商戶在連串暴力事件下非常擔心安全，呼籲各界冷靜克制，以和平手法解決問題。



身兼旅遊業議會理事的香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，香港由去年底起受惠於港珠澳大橋及高鐵開通，旅客指數一直強勁，近期受衝擊影響，近月訪港旅行團數目大跌，連帶飲食、交通運輸業受打擊。他表示，明白市民冀就社會不公義表達訴求，相信政府已聽到，希望改用和平手法表達。



鍾國斌續稱，不論甚麼背景人士使用暴力都不對，均會影響商戶生意。他期望，政府積極處理現時的社會問題，「如果從生意角度，我哋會即時止蝕，但政府過往錯過咗好多『止蝕』機會，我覺得依家仲有機會，希望政府了解到中小企面對嘅困難，早啲做『止蝕』工作」，又重申成立獨立調查委員會是社會共識，期望政府可在適當時回應訴求。