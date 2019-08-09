榮芳街街市殘舊無人租　團體倡建連新街市綜合大樓

政府去年宣布預留20億港元改善公眾街市。有地區團體指，葵芳榮芳街街市設施殘舊，空置率高，商販寧願租鄰近地舖經營，亦不租街市檔位，造成阻街、噪音及衞生問題。團體建議政府短期於葵芳社區會堂附近設臨時街市，集中管理，長遠則斥資5億港元於興芳路遊樂場興建6層高綜合大樓，提供街市、停車場、體育館及圖書館等設施。



葵芳區私人樓宇居民聯會聯同香港聖公會麥理浩夫人中心團體及社區工作部，邀請珠海學院建築系就街市提供方案。團體指，該街市現只有一層，共112個檔位，當中已租出並有營業檔位約有50個，另有部分檔被用作貨倉，該街市已落成37年，設施殘舊，無冷氣，環境衞生欠佳，導致人流稀少。



針對改革該街市，團體建議政府短期將葵芳社區會堂附近空地設立臨時街市，將現時在榮芳街街市附近經營的商戶搬至臨時街市經營，集中管理。中期方案則美化榮芳街街市，並建天橋接駁至附近公園吸引人流；長遠建議政府將興芳路遊樂場其中一幅七人足球場用地，興建6層高的綜合大樓，其中兩層用作街市，其餘樓層用作停車場、體育館及圖書館等設施。