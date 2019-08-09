修例風波：中小企憂倒閉潮　林鄭只講經濟下行圖轉移視線

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威，特首林鄭月娥聯同商界代表今午(9日)會見傳媒時表示，行政會議原本休假至8月27日重開，但由於香港目前情況嚴峻，可能有更多事情需要行會給予意見，故決定提早於下周二(13日)起恢復行會會議。



她表示，她與商界均認為今次事件的影響會長時間存在，稱香港正面臨「外憂內患」，外有中美貿易矛盾升溫，內有政治紛爭，認為香港不能亂。她指，今次經濟下行不是慣常經濟周期，不會短期消失，下行速度快，憂慮今次情況比往日沙士和金融風暴的情況更嚴峻，需長時間復原。



會上，有商界代表稱部分中小企營業額急跌30%，憂出現裁員及倒閉潮；零售業界代表亦指，預測7月及8月的生意額分別錄得高單位數及高雙位數的跌幅，憂慮經濟困難引發骨牌效應造成就業問題。財政司司長陳茂波稱，會着力研究措施「撐企業、保就業」，特別是協助中小企減輕營運開支，以及支持企業資金周轉。



另外，林鄭重申不認同成立獨立調查委員會，因已有監警會機制處理。她與身處海外的監警會主席梁定邦溝通過，相信監警會月內會召開會議，處理對個別警員的投訴，並審視整個衝突事件，及考慮延長審視7月2日之後的其他的警民衝突。



政府又指現時將精力放在停止廣泛的暴力上，解決問題後才會跟進其他社會紛爭、分歧以及積累多時的怨氣，並會在施政報告提出大膽措施，重新建立香港的國際形象，冀增加經濟動力，應對經濟下行風險。