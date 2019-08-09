政Whats噏：大停電民署拒通宵開會堂　趙柱幫鬧爆

夏日炎炎，近日氣溫高達34度或以上，但一眾住喺沙田博智樓20至25樓嘅居民尋晚(8日)不幸遇上停電！144戶居民大汗疊細汗，接獲居民求助嘅沙田區區議員趙柱幫隨即搵沙田民政署幫手，要求24小時開放距離博智樓2分鐘路程嘅社區會堂，但獲回覆只肯延長開放另一個達32分鐘路程嘅避暑中心。人稱幫主嘅趙柱幫鬧爆民政事務處冷血無情、麻目不仁，更予以強烈譴責。



事緣博智樓20樓嘅電錶房因供電設施過熱起火而燒毀，影響20至25樓嘅電力，趙柱幫尋晚即時搵沙田民政署助理專員，希望24小時開放博康社區會堂畀居民休息。但民政署經2小時開會後，只肯延長開放作為避暑中心嘅隆亨社區會堂。



趙柱幫收到民政署回覆後形容「好Ｘ嬲」，話博智樓居民有雙老長者、孕婦、小孩，「教我如何在晚上扶老攜幼到隆亨社區會堂入住？」佢反駁民政署話因欠人手同物資供博康社區會堂24小時開放，區議員有人手可以代為管理，批評民政署做事官僚。



好在政府唔幫，民間幫，趙柱幫今日（9日）喺FaceBook提到，有博康邨街坊及萬怡酒店經理願意提供協助同租住優惠，鬧爆作為政府嘅沙田民政署只發一張聲明回應，一個電話都無，「究竟呢個政府，沙田民政署有冇良心？」



