修例風波：機師涉暴動疑未停職　民航局向國泰發安全風險警示

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，旗下員工因參與反修例的暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止職務、惡意泄露航班旅客資料等，嚴重增加航空安全風險。內地民航局周五（9日）對國泰發出重大航空安全風險警示，並約見國泰代表整改的要求。



內地官媒報道，民航局本着對安全隱患零容忍的原則，為維護航空運輸秩序，切實保護旅客安全，防範航空活動對空中、地面和水面第三人發生損害，對國泰提出3點要求，第一在周六（10日）起對參與或支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，停止其執飛內地航班或與內地航空運輸活動相關的職務活動。



第二，下周日（11日）起，向經運行合格審定部門報送飛往及飛越內地領空的機組人員身份信息，未經審核通過將不予接收該航班；第三是下周四（15日）起同樣經審定部門報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。



國泰指已收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。



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