修例風波：以經濟下行作擋箭牌　學者批林鄭轉移視線「無料到」

反修訂《逃犯條例》的政治風波令香港陷入前所未見困境，有學者直斥特首林鄭月娥只懂以「經濟下行」作擋箭牌，企圖以民生就業等經濟前景轉移視線，挑起示威者與其他市民對立，實際根本沒有招數化解當前危機，不但會再激起示威者的怒火，更會連本身取態溫和的市民都惹怒，認為政府「又廢又無用」，對香港前景失去希望。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，林鄭「龜縮」一輪後，近日逐漸增加曝光，市民期望她有所作為，例如宣布如何拆解政治炸彈以及有何良方挽救經濟，豈料林鄭完全「無料到」，談話內容空洞無物，實質措施欠奉，只會令人覺得她逃避責任兼無心無力，令香港陷入深淵。



民主派立法會議員亦批評林鄭嘗試以經濟議題和數字，掩蓋市民的政治訴求，即使短期內有成效，長遠亦要平衡經濟和政治發展，強調「失業潮」甚至「經濟海嘯」等都不能嚇倒港人。街工梁耀忠形容，林鄭將社會抗爭議題，轉化為民生和經濟議題，是不負責任做法，重申林鄭月娥是連串問題的始作俑者。



會計界梁繼昌補充，當局只提到香港經濟受示威活動影響，但未有提及相關國際和地緣政治因素，是將矛頭指向示威者，做法不公道。