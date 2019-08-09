發射台：黑心老闆酷刑羞辱員工　勞動部門應調查及重罰

內地部分無良企業為了逼員工「跑數」，想盡方法懲罰，「酷刑」包括跪地自摑，學小狗爬街、以皮帶鞭打背脊、甚至飲尿等，打工仔為五斗米折腰，尊嚴蕩然無存；近日更有黑心老闆強迫員工生吃泥鰍。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟的目標就是離譜的職場欺凌現象。



日前貴州獨山縣有建材公司懲罰業績差的員工，強迫他們生吃泥鰍，員工闔埋雙眼狂咬泥鰍，表情苦楚，之後更要把雞血當汽水喝，不少員工當場嘔吐大作。網民炮轟公司草菅人命，擔心泥鰍有寄生蟲，若生吞隨時腸穿肚爛。公司負責人卻「死撐」員工是自願，又稱這是激勵方法，當地勞動部門已經介入調查。



節目點出，這種暴力激勵方法時有發生，內地一間企業早前舉辦周年慶典，有女員工因業績不達標，要跪在舞台不停互相掌摑，企業高層呐喊助威。而在山東棗莊，一間公司為宣傳旗下業務，要求女員工當街跪地爬行，旁邊汽車穿梭，險象環生。此外，職場性騷擾亦非常普遍，網上就流傳有公司舉辦聯歡活動時，一位短裙女職員低頭半趴在座椅，男同事拿着一個氣球，放在女方臀部位置，再用下體頂穿氣球，因為動作太大，女方連身裙向上拉扯，幾乎走光。雖然女方一臉無奈，但旁邊不少同事卻歡呼拍片。



節目指出，很多公司都有獎罰制度，對表現好的員工給予嘉獎，對業績欠佳的員工略施懲戒。但這類奇葩激勵士氣方式，根本就是變相體罰，不但侮辱人格，更損害健康。打工仔為「搵兩餐」才迫於無奈啞忍，而這類羞辱員工行為違反人倫道德，同事「食花生」袖手旁觀，更是把飽受欺凌的打工仔推向孤立無援境地。節目認為，勞動監察部門應嚴查不法企業，不僅要立法保障員工權益，更應重罰無良老闆，不應該姑息這種殘害身心的惡行。



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