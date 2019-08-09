修例風波：國泰疑洩密　會員聯署怒轟促回應六大訴求

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，繼去年爆出外洩940萬客戶個人資料醜聞後，該公司日前再有員工疑洩漏香港警察足球團赴內地成都的航班行程訊息。國泰馬可孛羅會一班會員發表聯署批評國泰刻意隱瞞資料外洩過程，意圖包庇員工，對此極度失望，無視眾多會員之安全，更要求國泰在後日(11日)或之前回覆六大訴求。



聯署指國泰將乘客資料外洩的事件屢次發生，無論是去年的黑客入侵亦或本次的職員惡意外洩私隱，國泰均未能及時正面回應，針對自身內部管理漏洞進行修補，對會員的擔憂及詢問置若罔聞，令一眾會員對國泰內部管治的混亂程度深表擔憂。



一眾會員要求國泰在後日或之前回覆六大訴求，首先道歉及誠摯地請求原諒，包括透過正式渠道國泰官方網站、社交平台向受影響人士或團體及公眾道歉。另外需要公布旅行團信息被外洩之過程、現有證據及涉事之部門、事件發生過程、調查結果等，並解釋涉事員工是否違反《個人資料(私隱)條例》的資料保安原則。他們同時要求國泰重新檢討內部程序及改善措施，包括公開檢討個人資料收集、使用及保安指引，還全球乘客安全感。



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