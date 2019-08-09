活豬批發價最多升1倍　買手料豬肉價續高企

新鮮豬肉貴到似黃金！內地活豬供應受非洲豬瘟影響減少，導致香港活豬批發價格持續高企，近期平均每擔批發價3000多港元，一直沒有回落。有香港豬肉買手估計，豬肉價格短時間難以回落。



國家統計局公布，7月份豬肉價格按年上升27%，帶動居民消費價格指數上升2.8%，當中0.59%來自豬肉。



在香港，食環署資料顯示上月活豬平均拍賣價為3294港元，最高達4096港元；本月首8天的平均價最高達3793港元。今日(9日)的活豬平均拍賣價為3426港元，最高價為4032港元。相比上水屠房發現豬瘟前的活豬批發價介乎2000至2500港元一擔，近期批發價高出6成至近倍。



香港豬肉行商會理事長許偉堅表示，內地非洲豬瘟疫情漸受控，但供應仍很少，例如有些內地豬場因關閉未能即時重開。當重開之後，飼養、觀察、消毒全需時，最快要一年至一年半才可再有產量。現有的豬場養豬都不敢養多，因為風險太大，所以形成國內存豬量逐漸開始減少。



許又指，近期內地供港的活豬每日維持1600至1800隻，只是正常的4至5成，相信豬肉價格高企會維持一段時間。



街市豬肉檔方面，在上水屠房未發現有非洲豬瘟前，幾乎每一個街市將豬肉檔均滿是豬肉，但近月來，不單豬肉檔可供出售的豬肉量減少，檔主說批發價高，市民購買意欲低，他們訂豬亦不會像以往般多，只能維持成本，他們不少街市的豬肉檔為免「打開門做蝕本生意」索性不訂活豬出售，但不開檔沒收入白交貴租也不是辦法，期望再過多一段日子能夠有更多內地活豬供港，屆時批發價下降才會有生機。



內地供港活豬代理、香港農業專區董事總經理鄭嘉成狠批港府針對活豬供應問題上「幫倒忙」，特別是繁複的豬隻檢疫程序更令內地豬場商人卻步，「對人哋要求太高，人地唔賣畀你都得啦！」