政Whats噏：邵家臻在囚3個多月　日薪平均12.5元

究竟在囚人士每日工資有幾多呢？因違法佔中案被判囚8個月嘅立法會社福界議員邵家臻，至今於赤柱監獄服刑近三個半月，佢前日(8日)向立法會申報利益，首次披露於4月24日至7月28日期間，合共96日，分4次收到懲教署發畀在囚人士嘅工資，總共約1200港元，平均一日工資係12.5港元。



根據最新申報資料，邵喺在囚期間獲懲教署4次出工資，首次係4月24日至5月2日近32港元，第二次係5月3日至26日約186港元，第三次係5月27日至6月30日約451港元，最新一次係7月1日至28日收到約530港元工資，呢次係佢在囚期間獲得最多工資嘅一次。至於因乜每次收到工資金額都唔同，與邵入獄初期曾入院有冇關係，就冇交代嘞！



其實邵於在囚期間，一直都動作多多，最為人熟悉係先後多次申請外出到立法會開會被拒，及至近期，仍然在囚嘅佢就自稱有監察政府施政同收到囚友求助，凡此種種，似乎想對外明示暗示，即使自己失去自由，仍然有做好月薪9萬多元嘅議員呢份工，真係信不信由你嘞！