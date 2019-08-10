東方日報A2：涉暴動機師未停職　禁曾示威人員飛內地

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，有員工參與反修例的暴力衝擊被控暴動罪而未被停止職務、加上有員工惡意洩露航班旅客資料等，嚴重增加航空安全風險。內地民航局昨向國泰發出重大航空安全風險警示，並提出三項要求，包括要求停止所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員，暫停執行飛往內地航班職務，並需向指定機構傳送機組人員的身份資料，未經審核通過，將不予接收有關航班。



國泰航空發言人表示已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進，會把旅客的安全視作首要考量，對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為保持零容忍，一經發現，嚴肅處理。



內地民航局昨傍晚發出新聞稿，指國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊，被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成惡劣社會影響，增加了香港輸入內地的航空安全風險。



民航局向國泰提出三點要求，由今日零時起，立即停止對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及曾有過激行為的人員，在飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。



另外，由明日起，所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份，在未經審核通過，不予接收有關航班；在本月十五日零時前，向運行合格審定機構，報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水準的措施。民航局將視國泰航空對上述警示要求的執行情況，依法依規監管處置，並責成民航中南地區管理局行政約見香港國泰航空。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，此舉反映中央高度關注國泰往來內地及香港的航班安全，擔心如機組人員一旦被拘留調查會影響航班運作，同時向國泰發警示要求做好管理工作，如職員涉及暴力衝擊行為，應暫停相關職務。他又指，事件反映內地擔心反修例風暴已不只是香港自身的事，憂慮反對派會將訊息散播，需要遏止不良資訊由本港傳入內地。



同時，亦有意見認為今次內地民航當局高調向國泰發出警示，是要防止內地及本港航班頻密時，會有不法或激進分子伺機潛入內地從事不法活動，損害國家安全，所以及早發出警示以堵塞這個民航安全隱憂。



本身是民航機師的立法會議員譚文豪指，上述要求無疑是白色恐怖，擔心除航空業外，任何與內地有業務聯繫的行業，如零售及銀行業均有機會受同等對待，甚至要求員工作政治表態。他又指，內地以機師涉暴動罪為由發出安全風險警示是「未審先判」，強調任何私隱資料都需跟從《私隱條例》處理。



另有內地傳媒公開疑似一間國企的內部郵件截圖，顯示該公司周五向員工發出通知，要求即日起全體員工因公出差時，如有其他航空公司可以選擇，一律不得選乘國泰或國泰港龍航空公司的航班；因私務出行時，盡量不選乘國泰或港龍航空航班。



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