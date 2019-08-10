探射燈：嚴重中暑令器官衰竭　可致命

全球受到極端天氣影響，歐美多個國家均錄得破紀錄高溫，法國有小鎮氣溫高達46度（攝氏‧下同）。日本在1周內有57人因高溫死亡，當地多個城市氣溫超過37度。本港醫生指，嚴重中暑可令器官衰竭而令患者死亡；氣象專家則指，高溫天氣其中一個因素是受全球暖化影響。



「真正中暑係有生命危險，器官衰竭就救唔番！」急症科專科醫生老永基指，市民一般面對的屬輕微中暑，徵狀包括口乾、頭暈及肌肉痠痛等，患者需立即休息，惟若涉及較嚴重中暑，如體溫上升至42度或以上，可致神志不清，腦部不能正常運作調節體溫，患者有可能因器官衰竭而失救至死。



香港理工大學土地測量及地理資訊學系客席教授梁榮武指，在全球暖化的影響下，世界各地出現極端天氣的情況有上升趨勢，早前就有科學家透過分析歐洲地區酷熱天氣的數據，得出一個結論，在全球暖化出現極端天氣的概率較平常高出5倍，而另一因素是天氣自然波動，正如3年前香港曾出現市區僅3.1度低溫，相信日本的炎熱天氣也有可能受到此因素影響。

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