探射燈：指引欠阻嚇力　外判商懶遵循

本港天氣持續炎熱，天文台數據顯示7月平均氣溫達29.5度（攝氏‧下同），較正常高0.7度，而發出酷熱天氣警告信號的日子有6日，當中7月18日，即相關康文署員工暈倒失救的當天，氣溫為全月最高的35度。有地區人士直指政府部門應加強執法，以保障工人工業安全。



內地多個城市設立高溫下戶外工作的措施，當中深圳要求溫度超過38度時嚴禁加班，超過39度時，工作不得超過4小時，達40度時則要全面停止工作；北京市人力資源和社會保障局勞動工資處則規定，僱員在33度以上戶外工作可按月發60元的高溫津貼；台灣則規定工人在高溫環境下工作時，僱主要每小時按比例給員工休息時間，不得扣除員工工資。



深水埗區議員何啟明認為，雖然政府有就酷熱天氣下的工作制訂指引，惟問題在於外判商大多不會遵循，而且即使不依指引亦不會有任何後果，認為若要加強管理及執法，才可增加阻嚇，減少有僱主推搪而令員工受害。

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