探射燈：政府無良　唔夠保障　戶外開工　恐熱死人

上月中1名康文署員工獨自巡視後，疑中暑並失救至死，揭示有政府部門員工戶外工作「獨行制」危機。有康文署外判清潔工需獨力清潔2個小型公園及1個籃球場，炎夏欠缺裝備，只自備藥油返工；食環署外判工在防中暑上同樣「零裝備」。有工會踢爆康文署拒絕實施雙人制，而食環署在酷熱工作下的指引並不清晰，較內地更落後。



三級康樂助理員在沙田亞公角籃球場外暈倒失救，同於上址工作、年過6旬的清潔工亦有所聞，他獨自負責上址遊樂場、籃球場及附近休憩處，當日氣溫高達38.6度（攝氏‧下同），他自備藥油、闊邊帽及大量飲用水等防中暑。惟該處人煙稀少，3個場地均無洗手間或飲水機。



同區崗背街休憩花園，中午時有1名清潔工在打掃，期間陽光熾烈，他僅戴鴨舌帽工作。另外，食環署1隊外判洗街隊在荃灣大河道行人路工作，氣溫逾35度的環境下，工人並無防暑裝備，負責操作噴槍的工人連帽亦欠奉。



根據《僱員補償條例》，僱員在受僱工作期間因遭遇意外（包括中暑）受傷或死亡，僱主須補償責任；而《職業安全及健康規例》及《工廠及工業經營條例》亦要求僱主須採取應有措施以預防僱員中暑，否則最高罰款50萬港元及監禁半年。然而，2016至2018年勞工處登記的中暑工傷個案共有82宗，今年首半年亦有4宗，該處過去3年僅提出1宗檢控。



政府公園遊樂場管理員工會主席周玲華表示，工會爭取實行「孖咇」制逾7年，惟康文署仍拒絕實行，數年前更有女員工在山坡獨自工作時暈倒返魂乏術。食環署職工權益工會副主席李美笑指，該署外判商需有合約列明要為工人提供適合防中暑裝備，惟不少公司未有跟從。李直斥，內地多個城市已清楚列明在何種氣溫下，工人需要暫停戶外工作，反觀香港僅得模棱兩可的指引。



勞工界立法會議員潘兆平指，政府需加強惡劣天氣下的戶外工作指引保障工人，針對外判工人的安全，政府作為最後老闆是責無旁貸。



康文署發言人指，過去3年並無員工在工作場地因中暑或受傷或導致死亡的個案，各分區辦事處會因應區內場地實際情況安排適當人手。食環署發言人指，署方參照勞工處指引，制訂於酷熱天氣警告下工作的安全指引。新合約亦訂明未能向員工提供足夠飲用水的承辦商，署方可發出嚴重失責通知書。

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