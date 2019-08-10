Dr.東：小朋友暑假狂打機　近視加深增嚴重眼疾風險

暑假是同陽光玩遊戲的日子，但香港部分小朋友卻寧願留在家中對着電腦或手機，甚至日夜打機，令近視於短短一個暑假即極速加深數百度。有眼科醫生警告，年紀愈小便深近視，容易出現早發性的青光眼、白內障或視網膜脫落等嚴重眼疾。要預防近視加深，除了少玩電子產品，增加戶外活動時間及多接觸陽光，是最有效的方法。



香港眼科學會會員黃蘇晗表示，近視分先天及後天，父母若有深近視，即超過600度近視，子女會較一般人多12倍患上近視的風險。但後天因素亦不能忽視，經常近距離視物，例如用電子產品或打機；在光線不足環境下閱讀或觀看電子屏幕；經常長時間用眼而未有足夠休息等，均是造成近視的常見成因。



黃指出，早前有調查發現本港逾40%的8歲童患有近視，部分甚至近視超過1000度。小朋友過度用眼而未讓雙眼休息，容易令眼的晶體及肌肉長時間繃緊，久而久之形成近視，眼球亦愈拉愈長，這個情況經常發生於考試前夕及暑假。眼球拉長後，會增加患黃斑病變的風險；近視愈深，亦愈容易患上一般於年老才發病的青光眼、白內障、視網膜脫落或黃斑裂孔等，部分年僅20多歲的深近視患者已病發。



今年12歲的珺嵐，母親有深近視，高達800度，珺嵐3年前近視只有200多度，但近半年開始經常使用智能手機，原因是學校有不少功課交流用途的手機社交群組，珺嵐需要經常使用手機瀏覽資訊，結果近視於半年間即加深至400度。珺嵐父親表示，小朋友通常一玩手機便會忘形，愈看愈近，雖然珺嵐每日大約只使用1小時手機，但近視明顯不斷加深。



黃說，除了矯視手術或使用矯視隱形眼鏡，佩戴近視眼鏡亦是防止近視加深的方法。她指不少家長有誤解，以為愈早讓小朋友戴眼鏡，近視會愈快加深，其實正正相反；小朋友亦宜每半年驗眼一次，以防佩戴的眼鏡度數不適合，影響視力發展。外國已有研究證實，多接觸陽光可防止近視加深，建議家長趁暑假多帶小朋友到戶外玩耍。



香港中文大學近年研究亦發現，阿托品眼藥水可控制兒童近視加深，減低因深近視併發致盲眼疾的風險。



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