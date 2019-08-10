網民熱話：$24車資堅持畀大牛　的哥施絕招擊退大陸婦

的士司機最怕遇上大額紙幣，一來未必有足夠散紙找贖，二來怕遇上假鈔。有的士司機就在網民分享，遇上一名大陸婦搭$24的士，堅稱身上冇散紙要以$500紙幣找贖不果後，竟要求在禁區落車暢錢，最終司機施以絕招，大陸婦才拿出$24支付車資。



網民Cheng Nick昨日（9日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文指，開工時遇上一個口音不純的大陸女人，對方由太子一間酒店前往佐敦，由於路程不長，自己原本打算「嗱嗱聲收錢走」，誰知僅僅$24的車資，對方竟拿出$500紙幣要求找贖，「全部禁區仲話落車暢錢」，最後司機出招指，願意免費將她載回酒店，對方就乖乖拿出$24散紙繳付車資，但臨走向司機晦氣說，「做生意唔係咁做㗎！」令司機十分無言。



網民怒斥內地客「講完大話仲要話番係你有問題」，有人更懷疑女乘客動機，「24蚊都想呃」、「張$500假㗎，有散纸你都唔X畀」、「當的士係找換店」。根據運輸署提供的《的士車費找贖指引》，的士司機未能為$500及$1000紙幣提供找贖，雖不屬違例，仍應盡量滿足乘客找贖要求。



網民有話說：

陳穗珺：做乘客唔係咁做㗎

何何：咁多外行人講行內事，例都未識

Hung Fai Tse：你好X彩，佢唔報警話你兜路，你要多X謝佢啦



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