修例風波：聶德權指若香港亂子礙國家安全　中央必處理

修訂《逃犯條例》風波導致社會嚴重撕裂。政制及內地事務局局長聶德權今早(10日)出席電台節目表示，香港現時出現回歸以來最嚴峻情況，極端暴力行為不斷升級，全面影響社會運作，中央及特首的訊息都是暴力行為必須停止，不可以再亂下去。



他續指，一國兩制中一國是根本，雙方尊重、理解及信任必不可少，質疑圍堵中聯辦及將五星旗掉下海等行為，是向中央及內地居民表達不尊重一國的訊息，雙方誤解及不信任會增加，令問題處理更困難。



聶表示，香港是中國的一部分，如果香港出現亂子而不能處理，甚至影響國家安全，中央一定會出手，但必會按照《基本法》及全國性法律，強調港府希望亂局盡快平息，如果暴力行為持續，繼續亂下去，後果會好嚴重。



他又認為修例只是表徵，當中涉及深層次問題需要了解、研究及梳理，強調問責團隊有一定責任，但單靠政府不足夠，需要全社會共同努力，如果暴力行為持續，無空間去做相關工作。至於是否實現雙普選，聶指普選問題不可以停留口號，要按照一國兩制原則及法律框架下處理，超越相關框架並無結果。



被問到是否需要成立獨立調查委員會，他稱現已有監警會處理針對警方投訴，監警會亦開始就大型公眾活動進行詳細審視，向特首提交報告，當中包括警方部署等，認為在現行機制外，再設立另一個獨立調查委員會並不合適，亦有負面影響。