航機顯示屏表格惹播獨爭議　國泰道歉推說技術疏忽

國泰航空處事欠缺政治意識又惹批評。國泰航機座位娛樂系統顯示屏，以及「府上送貨服務表格」內，將香港及台灣兩地與中國並排而列，被質疑有認可「港獨」及「台獨」之嫌。事發後國泰急急「跪低」道歉，推說事件涉及技術疏忽，以致資訊有誤，直言會盡快糾正相關資訊。



有國泰乘客指本周三乘坐國泰CX831由紐約飛往香港的航班時，留意到機上娛樂系統顯示屏，對於北京、香港及台灣的名稱寫法有異；認為國泰以「城市加上國家」的組合方式形容北京(Beijing,China)，另一邊廂涉及香港及台灣的寫法卻以「Hong Kong,Hong Kong」及「Taipei,Taiwan」方式展示，質疑國泰將香港及台灣列在「國家」的位置，有令人誤解以為上述兩地獨立之嫌。



另外，有網民關注國泰航空航機的「府上送貨服務表格」亦出現上述同類爭議，涉事表格上地址方面有關剔選送貨國家的部分，將台灣與中國及日本等國家並列。



東網為上述事件向國泰航空查詢，國泰僅表示航機上娛樂系統近期因技術疏忽，以致未能顯示所上載的正確資訊，特此道歉。國泰現正與供應商合作，務求盡快糾正有關資訊；惟對於「府上送貨服務表格」出現類似情況方面卻避而不談。



國泰在北京、香港及台灣三地名稱的放置排列方法並非首次惹來爭議，內地民航局於去年四月要求多家外國航空公司，糾正其官網當中違反中國法律、違背一個中國政策的相關內容，當時國泰亦急忙將官網上的「台灣」改標註為「中國台灣」。



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