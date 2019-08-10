修例風波：官媒指發展經濟是解決香港問題金鑰匙

針對持續多時的香港反修訂《逃犯條例》風波，香港商界近日連發聲明，呼籲社會團結，停止暴力行為。內地官媒周六（10日）發表評論文章指出，發展經濟是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。



文章提到，近2個月來的遊行示威、暴力衝突，已令香港偏離正軌、墮入危險境地。香港的確存在深層次的問題，例如土地、房屋、青年向上流動等，這些問題出現的原因十分複雜，有歷史因素、社會根源，也有國際背景。要解決這些問題，需要綜合施策、多管齊下，特區政府一直想方設法去解決，中央政府也會加大力度支持特區政府。



文章指，香港的地位取決於經濟發展，經濟發展需要和諧穩定的社會環境，因此香港不能再亂下去，社會應該團結一致止暴制亂、恢復秩序，讓香港回到發展經濟、改善民生正軌。



另一官媒則在微博上傳短片，再次批評外部勢力介入香港事務。片中剪輯了近期香港發生的示威衝突，當中穿梭了美國官員及國會議員的言論，以及與香港反對派人士會面的畫面。短片最後指出，中國早已不是1842年（第一次鴉片戰爭）的中國，香港中國的香港，不容外部勢力染指。