涉向青山警署擲物被控　清潔工准保釋守宵禁

一名37歲男子昨日(9日)凌晨到青山警署外叫囂，期間疑從袋中拿出一件汽車零件，並將其掟向警署外牆造成2厘米長的刮痕，警方將其制服及拘捕。該男子被控一項刑事損壞罪，今早(10日)被解往粉嶺法院應訊。



控方表示，已準備好聽取被告答辯，惟辯方稱希望可將案件押後，讓控方考慮把案件以守行為方式處理。裁判官最終把案件押後至本月30日在屯門法院再訊，期間被告獲准以1000港元現金保釋。



任職清潔工人的37歲被告張永基，被控於今年8月9日在屯門青山警署外，無合理辯解下損壞青山警署的外牆。控方指不反對被告保釋，但因案件在凌晨發生，望法官頒布宵禁令。辯方則表示被告願遵守宵禁令，但因他在灣仔任清潔工並於晚上11時才下班，故希望宵禁令於凌晨1時才開始。



裁判官最終頒令把案件押後，被告獲准保釋，期間不得離港，居於報稱地址，需於凌晨1時至早上7時遵守宵禁令，並於一周兩天到屯門警署報到。



據悉，控方指控被告於昨日凌晨近1時到屯門青山警署叫囂。警員走出警署見到被告大叫：「死黑警」，其後從背包拿出一件長7厘米闊7厘米的汽車零件掟向警署外牆，令外牆造成2厘米長刮痕。其後警方把被告制服並拘捕，警誡下被告承認犯案並稱因憎恨警察而擲物。警方從被告處搜出一條25厘米長的水管、3個金屬引擎及另外11件汽車零件。