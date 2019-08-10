應科院用5G測自動駕駛車　冀無人車普及化

發展5G成全球大趨勢，港府亦料明年正式推出5G服務。5G技術除了較現行4G網速快10至20倍外，亦可應用在日常生活中，推動新科技發展。香港應用科技研究院近日就利用5G網絡傳輸速度快的優點測試自動駕駛車，並會將收集到的研究數據交予運輸署，冀助推動無人車普及化。



應科院獲運輸署發許可證，在科學園測試場和科技大道東測試自動駕駛車。乘客上車後只需在平板顯示器上選擇終點，不用控制軚盤或油門，即可達目的地；而車上感應器連接網絡接收數據，每遇到行人或障礙物，會自動指令停車或閃避。



應科院通訊技術總監苗家豪解釋，5G的好處是低時延，能迅速傳遞資訊，令無人車可在短時間內作出行車決策。應科院又設計了多個情景測試車輛反應，例如在有行人過馬路或沿馬路行走時，記錄無人車會有甚麼反應。研究結果之後會交予運輸署，建立數據基礎，以推動自動駕駛車普及化。



通訊事務管理局辦公室與其他政府部門近期透過發出不同許可證，方便營辦商和設備供應商作各類5G測試。通訊辦助理總監(規管)卓聖德表示，政府在3月已推出先導計劃，開放轄下物業供營辦商申請興建基站，以加快5G網絡興建及擴大覆蓋範圍；通訊局今年會推出約4500兆赫新頻譜供5G服務之用，相信明年可大規模推出5G服務。