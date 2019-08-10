葵興邨爆大鼠戊肝　食環巡查促封垃圾房門罅空置花槽

衞生署衞生防護中心昨日(9日)公布葵興邨有中年男子感染大鼠戊型肝炎。食物環境衞生署今早(10日)派人到葵興邨視察環境衞生狀況，建議物業管理公司將屋邨的「老鼠擋」角度調斜，將垃圾房門罅填封，以及用石屎填封空置花槽，以免讓老鼠有藏身之所。區議員指，數年前葵興邨鼠患嚴重，近年已加強清潔及滅鼠，情況已有改善。



葵青區區議員梁志成，今早10時半聯同食環署約十名職員，以及物業管理公司和清潔公司代表，巡視葵興邨內4棟樓宇及商場。



梁指，食環署職員視察後要求物管公司採取若干改善措施，包括將現時安裝在喉管，防止老鼠攀爬入屋的「老鼠擋」的安裝角度調斜，令老鼠難以站足，又要求物管公司將垃圾房門罅封上膠邊，避免老鼠進入垃圾房覓食，同時將垃圾房內雜物清除，避免老鼠有機會匿藏。食環署又要求物管公司在花槽去水孔安裝鐵絲網，並將空置花槽用石屎填封，以免花槽變成「老鼠竇」。



梁表示，食環署明日(11日)會再到場視察物管公司跟進狀況。他又指，葵興邨數年前有嚴重鼠患，每日都有居民反映有老鼠入屋，後來物管公司每月聘請滅蟲公司到邨內放置鼠餌、老鼠膠和老鼠籠等，並加強清潔，現時邨內鼠患問題已大幅改善，「以前每日都有收穫，捉到幾隻老鼠，但依家一星期才捉到一兩隻」。