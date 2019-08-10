修例風波：8.11深水埗遊行集會上訴被駁回

反修訂《逃犯條例》風波持續發酵，有不同市民早前分別申請在明日(11日)於深水埗及港島東舉行遊行，惟警方發出反對通知書，申請人隨即提上訴。公眾集會及遊行上訴委員會今(10日)先後就上述兩宗申請而提出的上訴進行聆訊，事後宣布深水埗遊行及集會繼續維持獲發反對通知書。



深水埗遊行及集會方面的申請人為深水埗區議員楊彧，其代表律師指申請人已因應警方理據作出相應措施，例如警方曾表示擔心主辦方未有足夠糾察人手，警方曾認為最理想人數約為200人，而主辦方目前已成功召集約70位志願者擔任活動糾察，認為人手已足夠維持秩序；同時將遊行路線由4.6公里縮短至2公里，希望最終即使遊行不獲批准，而集會亦可獲得批准。



深水埗區助理指揮官梁志堅則強調，發出反對通知書的決定並非出於政治考慮，而是為了積極確保公共安全及秩序，防止有偏激人士騎劫遊行集會，繼而做出違法行為。梁又指今次遊行範圍包括排檔集中地及舊樓密集區，排檔人流眾多，而該等舊樓大多屬三無大廈，「無監無管，當有人上咗天台就做咩都得啦」，認為遊行範圍一旦發生衝突就會嚴重影響市民安全，警方決定維持反對深水埗遊行及集會。



深水埗遊行籌備小組代表何小姐會後表示，對裁判結果感到憤怒及失望，形容明日的深水埗遊行已「壽終正寢」，籌備小組將解散，目前未有打算再申請於深水埗遊行或集會。至於市民明日會否「照行」，何指不會干涉市民的行程。