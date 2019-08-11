政Whats噏：衝突重創旅遊經濟　業界拍普通話短片救亡

反對修訂《逃犯條例》嘅行動持續，遊行變激烈衝突，重創香港經濟，旅遊業首當其衝，旅客數字急降。眼見唔少從業員口停手停，影響家計，旅遊業界當然唔可以等運到，近日更拍短片自救。立法會旅遊界議員姚思榮亦有喺Facebook上載呢段短片，話依家太多負面宣傳，業界希望可以平衡番，吸引多啲遊客來港。



呢段短片係由香港旅遊促進會製作，片長約2分鐘，以普通話旁述，配上簡體字同英文字幕。短片中亦見到有遊行人士塞滿街嘅畫面，旁述講及香港每年都有好多遊行同集會，但活動都有預先通報，並喺指定地區舉行，又話從來冇旅客受到傷害，而香港政府同中央政府亦冇發出過治安警示。片段亦訪問咗內地同外國嘅旅客，都話示威冇對佢哋喺香港旅遊造成好大影響，若果遇上示威活動，佢哋亦可更改路線或者發掘其他新嘅景點，而喺片尾講出「中國的香港」由旅遊香港開始。



點解會出呢段短片？又點解會用簡體字同講普通話呢？姚思榮話，因為會方主要做內地團，針對佢哋嘅客源，所以就用咗簡體字同普通話，短片主要係希望講番香港現時嘅情況仍然係安全，尤其唔少反修例嘅人士拍咗好多負面嘅宣傳片，業界都係想拍番啲現況嚟平衡下。



被問到政府喺咪幫唔到，業界要自己救亡時，姚思榮話旅客少，唔單止影響旅行社、酒店、零售業，亦涉及就業問題，環環相扣，政府當然要幫業界，但喺呢刻若果由政府拍片宣傳嘅，咁又會變成被針對嘅焦點，到時效果變成點，大家都可以想像到。



佢又話政府必須幫業界挽回旅客信心，當然要有短、中、長期措施，早前佢已分別向財政司司長、商務及經濟發展局局長同旅遊事務專員等就紓緩現時旅遊業界嘅困難提出建議，依家正值施政報告諮詢，業界更應該主動再提建議，佢認為應減免旅行社、酒店同賓館牌費，而喺混亂情況結束後，政府要撥多啲資源畀香港旅遊發展局加強宣傳香港，仲要關注香港兩個主題公園嘅營運支援等等。