修例風波：荃灣「白衫軍」街頭追打黑衣女　殺聲震天打到頻嗌救命

荃灣懷疑發生無差別襲擊事件，今日(12日)凌晨零時許，荃灣西樓角路近港鐵站對開一條行人天橋底，有3名身穿白色上衣男子，圍毆數名黑衣男女，據路經市民拍得的片段，顯示遇襲一方，有2至3名黑衣人士已被打至倒地，而在另一位置，即就近天橋底石級旁，一名黑衣女子，更遭大約4名大漢追打，復被人按在地上，施以拳腳交加，她被打至發出連番慘叫，且頻頻大嗌救命，叫聲悽厲，聞者心酸更心寒。被按在地上遭人猛打黑衣女子，其後連同同行男女驚逃，而施襲者得逞後施然而去。



事發時，一名男子偕友人經過，聽聞慘叫聲往察看，發現有人遇襲倒地，手腳受傷，並受驚哭泣，事主隨身物品散落地上；他隨即上前協助將物品檢回予事主，事主各人隨後離去。



至凌晨1時許，荃灣二陂坊又有兩批人士發生激烈爭執，互相指罵後繼而發生打鬥，有人手持鐵通、玻璃樽及平底鑊追打，殺聲震天，在場駐足圍觀人士亦起哄叫囂，涉嫌打鬥人士其後四散。大批防暴警隨後到場，並由眾安街向街市方向推進，驅趕在場人士。警方在兆和街附近截查多名青年及車輛，又在區內推進驅趕懷疑示威人士。



據了解，事發時，一批示威者與多名白衣男在二陂坊發生激烈爭執，其後有在場人士被人用強力激光照射，街頭大混戰一觸即發；雙方且戰且走，其時雙方追至附近一條後巷，並隨手檢起巷口一個大型回收箱內玻璃樽互毆。與此同時，樓上亦有人向樓下掟樽，地上散滿碎片，部分大型回收箱翻倒，亦有人當場頭破血流跑出後巷，其他在場人士見狀亦爭相逃命，場面混亂，繼而有防暴警趕至控制場面及展開調查。

