香港代表隊月底赴俄羅斯　出戰世界技能大賽

兩年一度的世界技能大賽本月下旬在俄羅斯喀山舉行，香港代表隊正積極備戰，出戰其中22個項目。參賽者歐陽家明和楊家豪在去年參加香港代表選拔賽中，在機電一體化項目脫穎而出，並接受1年特訓後，將到俄羅斯與各地選手一決高下。另一參賽者陳詠朗亦將出戰珠寶製作項目，務求在國際舞台上爭取佳績，為港爭光。



兩年一度的世界技能大賽是全球最具規模的技能比賽，旨在推廣專業技能，提升技術水平，以及加強世界各地對職業專才教育和技術培訓的認識和關注。本屆賽事本月22至27日舉行，來自超過60個國家及地區逾千名選手將競逐56個比賽項目獎項。參賽者歐陽家明和楊家豪自小對機械工程和維修興趣濃厚，兩人因修讀香港專業教育學院機械工程學課程而成為同班好友。



2人去年一起參加世界技能大賽香港代表選拔賽，在機電一體化項目脫穎而出。比賽2人一組，參賽者需運用機械和電子等專業知識，組裝生產線和編寫程式。心思縝密的楊家豪負責編寫電腦程式，身手敏捷的歐陽家明則負責組裝生產線，他們認為最大挑戰是掌控時間。歐陽家明指兩人既是知己，又一起接受密集訓練，早已合作無間，建立默契，有利爭取佳績。



陳詠朗則自小愛手作、木工、模型等，在青年學院取得珠寶設計與工藝課程的職專文憑後，於珠寶公司當學徒，早前獲派到順德工場工作，同時接受賽前特訓。在珠寶製作項目比賽中，選手要利用大會提供的18K金原材料，在指定時間內按圖紙製作吊墜或胸針等珠寶工件。他說，其任職公司為他提供模擬場地和所需設備，讓他適應比賽環境。