修例風波：防暴警與市民衝突闖屯門屋苑　數人中胡椒噴霧

防暴警深夜闖進屯門私人屋苑追捕示威者及市民！今日(12日)凌晨零時許，10多名屯門區市民在青山警署外聚集，多輛警車載防暴警從多區進入青山警署增援。至凌晨1時許，約30名防暴警從警署衝出驅散市民，而附近的湖山公園內亦有逾百防暴警駐守，同時再有多部俗稱「豬籠車」的警方小巴到達附近增援。



探員在附近截查一男子，並搜查他的私家車，在車上檢獲自製盾牌，被探員帶上警方私家車帶署調查。青山警署外及悅湖山莊內有市民及街坊見有市民被帶走，喝倒采並指摘警方濫權濫捕，多次縱容黑社會作惡，毆打異見市民，同樣是「黑社會」作為。大批手持圓盾的防暴警衝前，示威者立即四散，並進入屯門居屋悦湖山莊。



不過，防暴警未有停止追捕，直闖悅湖山莊屋苑範圍內。一名身穿白衣的市民遭5名防暴警包圍，並施以亂棍毆打、多次施放胡椒噴霧，最終制服在地，其後防暴警繼續在屋苑內追捕多人，並一度施放胡椒噴霧，多名居民及保安員中椒，防暴警持續在區內多處路面布防。



騷動引起附近街坊的不滿，紛紛前來聲援，並指罵闖入屋苑的防暴警，警員在喝罵聲中離開，現場有近200人聚集。至凌晨3時許，圍觀的市民逐漸散去。



另外，民主黨今日凌晨在其Facebook專頁指，該黨中委陳樹英與幾位同一政黨的區議員前往青山警署打算協助被捕市民，到達現場時情況混亂，警察突然拘捕陳樹英，暫時未知拘捕原因。



警方指，今日凌晨12時許，一批示威者在青山警署外聚集，警方呼籲示威者盡快離開。經多次警告無效後，進行驅散行動。行動中，警方拘捕10名男女（19至60歲）。被捕人士中，6男3女涉嫌非法集結，其中一名男子亦涉嫌未能出示身份證明文件。另外，人員在一名28歲男子的車上檢獲木製盾牌、玻璃樽、頭盔、手套、防毒面罩、口罩、眼罩、行山杖、對講機和背囊，以涉嫌藏有工具可作非法用途將他拘捕。案件交由屯門警區重案組跟進。