修例風波：網傳前線醫護人員發動今起無限期罷工

署名「一群盼望守護香港的醫療人員」在Facebook一個專頁發表聲明，稱會自今日（8月12日）發起無限期罷工，直至政府和醫管局回應發文者及民間的五大訴求、人道救援精神被重視，及所有市民生命安全受到保障為止。



發文者自稱是「一群前線工作的醫護人員」，聲明斥政府在6月9日大型和平示威後一直漠視民意，又指摘警察對無差別襲擊市民事件視若無睹、多次瞄頭槍擊示威者、濫用私刑，甚至逮捕前線醫護人員、阻礙前線救援；更在急症室埋伏及扣押病人，妨礙受傷人士求醫，亦肆意發射大量過期催淚彈。



聲明續指，警方近日拘捕浸大學生會會長方仲賢指其藏有攻擊性武器的做法極為荒謬，又控訴警方在昨日（11日）的清場及拘捕行動中假扮示威者、在太古站近距離開槍射向人群、葵芳站內施放催淚煙，及開槍射擊女示威者以致其眼睛極有可能失明等，手法極其卑劣及可恥；政府則「死不悔改」，一味譴責示威者，拒絕溝通，警察更在政府護航下「濫暴濫捕」。



發文者提出停止傷害香港市民、停止破壞香港法治、停止操縱市民分化社會及落實真普選等訴求，並發起上述無限期罷工行動。