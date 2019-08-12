東方日報A1：兩月未平亂　催淚彈放不完

港府平亂無招無力，示威浪潮兩月未息！示威者近日將游擊戰術升級，維園示威者先快閃堵紅隧及塗鴉金紫荊，再突襲深水埗區內兩警署，反轉尖沙咀警署、灣仔警總及葵涌警署。回巢擔任副處長（特別職務）的劉業成上場後改變警隊策略，除加快清場行動對付快閃示威，警方更首次在港鐵葵芳站施放催淚煙及橡膠子彈，又直接追入太古站揮棍追捕示威者。有議員批評政府無能，沒有能力解決問題，直言中小企已得番「半條人命」，擔心香港只會繼續亂下去。



未獲發「不反對通知書」的銅鑼灣及深水埗遊行，昨午演變成多區游擊戰，警方提早施放催淚彈驅散，經過逾兩小時激戰後，示威者在傍晚乘港鐵離開轉攻尖沙咀警署。傍晚六時許，示威者堵警署對出彌敦道，警方在晚上近七時向示威者舉旗警告後不果，隨即施放多枚催淚煙，示威者除將多枚催淚煙掟返警署內，又投擲燃燒彈，期間警署兩度着火，火光達兩米高，警方增派防暴警及速龍小隊，制服十多名示威者。



佔據怡和街的示威者晚上向警總進發，警方出動大批手持長盾防暴警在分域街築起防線，多次舉旗無效後連珠炮發，施放多枚催淚煙驅散示威者。至晚上九時許，逾百名示威者在葵涌警署欲再度包圍警署，防暴警到場，示威者退入葵芳站內取滅火筒及滅火喉還擊，警方施放催淚煙及發射橡膠子彈。至於在北角英皇道集結的福建幫在晚上仍未散去，警方派出防暴警驅散。



入夜後銅鑼灣集結的示威者突然起哄，因由灣仔方向跑來的示威者被警追捕，期間，身穿黑衣、頭戴黃頭盔作示威者打扮的男子，與現場警員合力制服示威者，另有黑衣男不斷揮動警棍。部分示威者逃往太古站，惟大批警員卻追入站內不斷向示威者揮棍，多人被按地制服。據知，劉業成回警隊後警方策略上加快清場，一改「拖字訣」及被動角色，出手明顯較以往快，以快攻對付快閃式示威者。



立法會議員鄭松泰形容本港已淪為無政府狀態，特首林鄭月娥只懂落街市、去酒會「做騷」，直言︰「無能都唔夠形容，林鄭係廢嘅，成個政府都係廢嘅！」」他指政府一直只想用經濟牌令民意逆轉，無承擔責任，認為政府不在制度上、憲制上作出改革，回應市民訴求，即使派錢市民都會繼續示威。



紡織及製衣界立法會議員鍾國斌批評政府只懂譴責，政商界均有很大無力感，批評政府無能，沒有能力解決問題。政府既已指修例壽終正寢，撤回修例事實上也沒有分別，成立獨立調查委員會也是可考慮的訴求。

