林鄭管治失效　港陷深淵

修訂《逃犯條例》引發的各區遊行示威、暴力衝擊及不合作運動癱瘓香港。特首林鄭月娥「龜縮」多日後，先後聯同多名問責官員及商界現身公開發言，卻換來廣大市民狠批「廢話連篇」，全無提出解決亂局方案。有學者批評港府「平亂」無方只識拖延問題，並無實際措施令亂局「降溫」，轟林鄭無法管治香港，令香港陷入深淵。



香港經歷九七年以來最混亂的一天，反修例人士在八月五日上班日發起三罷，即罷工、罷市、罷課，以及發起不合作運動，令香港陸空交通全面大癱瘓；多區集會再次演變成暴力衝突，危害香港法治。示威者包圍各區警署，在門外縱火，肆意破壞及堵塞道路，警方多次施放催淚彈驅趕，火頭遍及港九新界多處地區。



示威衝突更令警民關係升溫，警方被質疑濫用武力，近日更發生警方推撞，並以粗言辱罵記者事件。多個團體炮轟警方濫用武力情況變本加厲，曾在集會期間拉脫一名少女的下身衣物，蓄意令她走光，甚至實行「熄燈清場行動」，踐踏法治，令人髮指，國際記者聯盟及澳洲外長佩恩亦齊聲譴責。



示威者的暴力衝突同樣愈演愈烈，甚至污損國徽，五星旗亦被扯下拋落海。國務院港澳事務辦公室接連就香港連串示威暴力事件發表看法，指示威行動已演化成極端暴力行為，更指香港內外的「反中亂港」勢力，幕後慫恿、支持激進暴力分子，更點名批評美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧接見壹傳媒黎智英，並警告「玩火者必自焚」。



反修例風波未有平息迹象，警民衝突不絕令多區商戶受影響，旅遊業近乎陷於停頓。最新經濟數據顯示香港正面對嚴峻處境，今年第二季本地生產總值（GDP）經季節性調整後，按季實際為負增長百分之○點三，若第三季繼續呈負增長，則技術上香港會陷入經濟衰退。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則批評，林鄭月娥並無提出實際方法為現時亂局「降溫」，猶如「錄音機」般說毫無意義的說話只會火上加油，亦反映她對「平亂」苦無對策。至於挽救經濟的措施，林鄭同樣「冇料到」，談話內容空洞無物，實際措施欠奉，只會令人感到她逃避責任兼無心無力，無法管治香港，令香港陷入深淵。

