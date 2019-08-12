黎智英煽動示威禍首　警隊拙劣火上加油

修訂《逃犯條例》而引發的風波持續兩個月，各區遊行示威、暴力衝擊、罷工罷市罷課及大型不合作運動等多日癱瘓全港交通及社會運作，至於警方處理示威的手法亦備受批評，政府面對社會亂局，卻只回應每天開簡報會。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評不合作運動禍及民生經濟，令社會更撕裂，擔心示威遲早癱瘓海陸空交通，受訪者又歸咎壹傳媒黎智英反中亂港煽動示威，讓青年淪為炮灰，而政府對亂局又苦無對策，社會充斥白色恐怖，是非不分，憂法治已死，香港恐一鋪清袋。



反修例風波引發的連串示威衝擊日益升級，全港多區輪流成為暴力衝擊者與警員開火的「戰區」，社會秩序大亂，旅遊、零售、消費等行業首當其衝，市民日常生活均大受影響。特首林鄭月娥與三十三名商界代表會面，討論香港經濟情況，會後表明香港經濟因內憂外患而急速下行，經濟下滑的情況較二○○三年沙士及一九九八年金融風暴更嚴峻，意即香港經濟面臨回歸以來最壞的時刻。



危難當前，惟林鄭月娥卻一籌莫展，除了早前公布警方每日開記者會交代最新情況，政府部門按需要舉行跨部門新聞發布會，以及空洞的「保就業，撐企業」口號外，卻無推出任何實際措施化解政治危機，管治拙劣勢令民怨再度升溫。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問一千三百九十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於反對派舉行「三罷」不合作運動，癱瘓全港交通，七區集會變成到處火頭，五成八受訪者直斥，損害市民利益，禍及民生經濟；一成九擔心令社會更撕裂。



「三罷」令機場逾二百航班取消，陸續有機場集會行動，四成二受訪者擔心癱瘓機場，後果不堪設想；兩成九憂慮，示威者遲早癱瘓全港海陸空交通；一成二憂機場淪為抗爭目標。



警方處理示威手法引起爭議，警民衝突升溫，更涉粗口辱罵及阻礙記者採訪，三成一受訪者擔心，會令社會不滿情緒火上加油；一成八憂處理不當盡失民心。



至於壹傳媒黎智英等反對派被批評，公然會見美國官員討論香港修例問題，三成五受訪者批評他反中亂港煽動示威，青年淪炮灰；三成二直指勾結外部勢力干預香港事務，證據確鑿；一成五批評他搞風搞雨，擾亂社會秩序。



特首林鄭月娥龜縮多日後，回應只是倣效佔中時期每日開簡報會，四成四受訪者批評她苦無對策，未能降溫；三成二斥她廢話連篇，全無解決亂局方案；一成轟後知後覺，效果有限。



暴力示威升級，多區警署及歷史建築物遭破壞，社會無日安寧，政府無計可施，三成八受訪者擔心社會充斥白色恐怖，是非不分；兩成九直指法治已死，香港一鋪清袋；兩成五更擔心中央或出動駐港解放軍平亂。



綜觀情況，大部分受訪者不滿政府無力遏止亂局，暴力示威持續蔓延，警民衝突升溫，不但損害民生經濟，更令社會出現難以修補的嚴重撕裂。