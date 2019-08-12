探射燈：馬鞍山鼠患肆虐　裝鼠擋被轟不治本

馬鞍山鼠患問題嚴重，防治措施效用卻成疑，如屋邨安裝的防鼠擋就恍如「道具」，有關部門並沒有從源頭解決問題，反而「助鼠為虐」，令大量老鼠「通街走」。沙田區議員麥潤培指，政府在屋邨加設防鼠擋，只是解決老鼠進入民居，並沒有從鼠洞入手，變相助長老鼠繁殖。



麥表示，近年多次接獲街坊投訴，指區內康文署公園出現大量老鼠，麥曾於現場發現多個鼠洞，其後向部門反映，惟至今問題仍然持續，居於鼠洞的老鼠體積亦漸趨龐大，數量更愈來愈多。他指，縱使附近屋苑已加設防鼠擋，意圖阻止老鼠走入民居，但老鼠數目未見減少，問題亦沒有解決。



另外，麥批評政府部門各自為政，多次向部門投訴鼠患問題時，部門間經常推卸責任。他建議政府應成立跨部門小組，聯合屋苑管理公司，從老鼠出沒的地點入手，在鼠洞擺放老鼠藥，再定期派員到場清理，再加強控制牠們的繁殖率。

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