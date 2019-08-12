探射燈：老鼠入屋病毒傳人　多種惡疫隨時攞命

鼠患虐港多年，本港今年至今有5人感染傳人大鼠戊型肝炎個案，其中1人更因病離世。根據資料，老鼠不但會傳播戊型肝炎及漢坦病毒，還會傳播斑疹傷寒、鼠咬熱及鈎端螺旋菌等與鼠患有關的疾病。有家庭醫生指，老鼠身上帶有不同病菌，呼籲市民應多加留意食物衞生及安全。



家庭醫生林永和表示，老鼠經常出沒在衞生惡劣的環境下，同時亦容易走入民居，導致鼠患在社區爆發。若老鼠進入民居後，易污染食水及食物，當有人進食「加料」後的食物，輕則出現肚瀉，重則有機會感染戊型肝炎。林呼籲市民如發現老鼠在社區出現，應主動向食環署通報。



面對鼠患來襲，林永和建議市民應注意環境衞生，例如定期清理垃圾、妥善處理廚餘等，裝有食物及食水的器皿需要蓋好，防止老鼠「光顧」，烹調高風險食物時需徹底煮熟。如居住在鼠患嚴重地區的市民身體感到不適時，應及早求醫，讓醫生作出適切治療。

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