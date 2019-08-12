探射燈：食署防治九流　街坊滅鼠自救

日前本港再新增1宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，本港鼠患仍「陰魂不散」，惟食環署滅鼠未如理想，多區自組滅鼠隊自救。其中大埔及深水埗區滅鼠隊連日出動，均有所獲，深水埗短短2小時已能捕獲6隻老鼠。有立法會議員直指市民自組滅鼠隊，反映不滿政府滅鼠不力，建議改進現行滅鼠措施。



大埔區議員余智榮日前與數名運頭塘邨街坊，於鼠患黑點放置老鼠籠。該邨內有1個垃圾收集站經常有老鼠覓食，附近迴旋處花槽更有大批老鼠掘洞躲藏。一眾街坊在垃圾收集站及迴旋處花槽放置數個老鼠籠，並自費購買燒味作餌。余指經常收到市民投訴鼠患，雖然有物業管理公司及食環署滅鼠，惟效果未如理想，他過去不斷與食環署聯繫並尋求有效滅鼠方法，但對方仍傾向使用老鼠藥等措施，故日前自行向該署借用籠具滅鼠。



另一鼠患黑點深水埗亦有市民自發滅鼠。荔枝角北地區服務處總幹事周晉輝日前與一眾街坊於區內放置30個老鼠籠自行捕鼠，地點包括食肆林立的福華街、昌華街及元州街等後巷，並以豬肉作餌。周表示，不少居民發現有老鼠入屋，特別在唐樓，有時甫步入後巷即有老鼠撲出。他指，雖然食環署已加強滅鼠，惟街坊指困擾未除，加上區內有不少三無大廈，又非食環署執勤範圍，當老鼠入屋後便要「自己諗辦法」，故他定期向居民派發老鼠膠及組織滅鼠隊。他更指，曾於晚上大約2至3小時內，捕捉到6隻老鼠。



立法會議員陸頌雄直言，街坊自發滅鼠反映食環署處理鼠患問題不力，部門因循守舊，只繼續沿用老鼠藥等低效做法，建議相關部門改進滅鼠方法，同時改變過去「唔做唔錯」的心態，積極解決問題。



食環署發言人表示，該署一直推行全方位綜合防治措施處理鼠患，自5月開展全城清潔以來，首2個月共捕獲5215隻死鼠、3006隻老鼠及堵塞2144個鼠洞，而有關行動將延至11月中。

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