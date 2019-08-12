Dr.東：耳念珠菌入侵公立醫院　1月內爆16宗個案

耳念珠菌入侵本港兩間公立醫院，一個月內爆發16宗帶菌個案。醫院管理局總感染控制主任賴偉文指，早前院內爆發的疫情已完結，相信耳念珠菌先從外地傳入，再在醫院爆發；隨日後流感高峰期至、病房環境擠迫等因素，他不排除再有感染個案出現。各公院將加強篩查入院病人，防止再有院內爆發。



念珠菌是人體常見的真菌，其中包括耳念珠菌。大量濫用抗生素或抗真菌藥物，導致近年耳念珠菌陸續在歐、美、澳洲等世界各地迅速傳播，今年6月終於傳入香港，先在瑪嘉烈醫院出現首宗個案，後來北大嶼山醫院亦錄得個案。由6月至上月29日，兩院累積共16宗帶菌個案，患者年齡介乎36至92歲。



醫管局抽取帶菌者樣本進行基因排序，發現其中7名病人的耳念珠菌同屬常見的「南亞」基因型，估計傳播來自同一源頭，而且很可能是第一或第二名帶菌者，賴偉文解釋，兩人分別到過瑞士及美國，相信是外地傳入個案。他又指，該局完成所有篩查及感染控制，由上月29日至今，醫管局接近兩星期無錄得帶菌或感染個案，評估認為兩院耳念珠菌的爆發疫情已告一段落。



不過，賴偉文坦言未能掉以輕心，因耳念珠菌最棘手是它對很多第一線藥物都有抗藥性，免疫力低人士，例如深切治療部病人、接受化療、器官移植等免疫力弱患者最高危，一旦入血足以致命。根據美國疾控中心數據，感染耳念珠菌致命率高達3至6成。而且當醫院病房環境愈擠迫，出現傳播機會更高。



為防耳念珠菌蔓延，醫管局加強檢測及防控措施，所有入住高危病房的病人，若過去1年曾經在海外入院，都需接受篩查，從鼻腔、腋下、腹股溝抽樣本化驗。一旦驗出帶有耳念珠菌要盡早隔離及消毒，並需追蹤過去1個月內，與帶菌者共用同一病房或病格的其他病人。



醫管局亦提醒前線醫護，一旦有確診病人，聽筒、抽血工具等檢查儀器都需獨立使用，以防耳念珠菌經檢查儀器傳染其他病人。



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