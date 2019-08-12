網民熱話：蜂群圍窗點算好？女戶主求救：嚇到黐咗線

夏天蛇蟲鼠蟻橫行，不少家庭都有應對之策。但如果遇上成竇蜜蜂圍窗，你又會點做？近日有網民家中窗戶被蜂群圍攻，場面驚嚇，於是急急上網「求救」，貼文一出，網民紛紛獻計「趕蜂」。



女戶主Vivian Tam上周五（9日）在Facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發文求救指，家中窗戶被蜜蜂圍攻，「十幾隻蜜蜂趴咗喺窗」，如同「蜜蜂圍城」，加上蜜蜂體形頗大，看上去十分恐怖。事主驚慌之餘急忙關上窗戶，誰知仍有蜜蜂「漏網」入屋，讓她十分無助，於是上網求驅蜂良策。



網民看過貼文後各出妙計，有人建議「用電蚊拍」，亦有人認為「火攻」為上；有網民則建議找食環或管理處最為直接，又估計「9成9已在你家內築起巢，它們只是回家。」建議檢查屋內有否暗角開始築巢。不過亦有人認為蜜蜂有益，不宜殺滅，「放生吧！蜂群對地球太重要」。未幾，女戶主留言補充，已找管理處人員協助趕走蜜蜂。



網民有話說：

黃婷：早幾日我屋企都有蜂巢呀 之後細佬拆咗落嚟

Kenneth Chau：閂埋窗開冷氣唔好畀佢哋入

Alex Lau：他們在集會喎，非法集結



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